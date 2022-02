Palazzina in fiamme a Bibbiano: danni ingenti, quattro famiglie evacuate.

Spread the love



L’allarme è scattato alle 14,20 in via Vergalli, non lontano dal campo sportivo. L’incendio ha divorato buona parte del tetto, entrando anche in due appartamenti al primo piano. Una decina le persone che dovranno dormire fuori casa

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Una colonna di fumo nero visibile a distanza. Udibile, stando nei dintorni, il crepitio delle fiamme e i rumori della devastazione da queste provocato.