Ferito un bambino a Palazzo Pignano, schiacciato dal cancello elettrico di casa

Poco dopo le 16, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Crema e della stazione di Pandino, un bambino di 8 anni non si è accorto che il cancello elettrico della propria abitazione era in funzione ed è rimasto schiacciato contro il muro. Soccorso dai vigili del fuoco di Crema e dal personale medico del 118, dopo le prime cure è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Maggiore, in codice verde.