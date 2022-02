Incidenti stradali sul t erritorio bergamasco

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incidente stradale a Ponte San Pietro su SS Briantea intorno alle 17:28. Una donna ha perso il controllo della sua vettura dopo aver colpito un New Jersey ribaltandosi sulla fiancata. I vvf hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area. Sul posto anche Croce rossa e la Polizia Locale.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno intervengono per un incidente stradale a Sanpellegrino SP470 questa mattina intorno alle 7:00. Due feriti non gravi. I vvf hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incendio Camion a Costa di Mezzate tratto Seriate Grumello – Telgate intorno alle 11:30. A bruciare i copertoni e parte della carrozzeria, i vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato la zona compromessa. Nessun ferito.