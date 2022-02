Roma avrà 14 nuovi impianti per i rifiuti: ecco dove sorgeranno

Spread the love



romatoday.it – urly.it/3hp_h

Via libera in Campidoglio ai nuovi impianti per la raccolta differenziata e per la lavorazione della frazione organica. Due biodigestori, due impianti multimateriale, e otto nuovi centri di raccolta per un totale di 193 milioni di euro finanziati per la gran parte con risorse del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

La giunta capitolina, nella seduta di giovedì 10 febbraio, ha approvato due delibere contenenti i progetti che Ama dovrà presentare ai bandi di gara. “Dopo più di quindici anni Roma realizza moderni impianti pubblici per mettere in campo l’economia circolare e chiudere il ciclo dei rifiuti” ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri.

“Roma coglie l’opportunità del Pnrr per realizzare impianti green e sostenibili, essenziali per compiere un salto di qualità che ci consentirà di non dover più rincorrere soluzioni tampone, disperdendo risorse pubblicsehe e caricando di costi eccessivi i cittadini”.