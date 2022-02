Due donne si incontrano per strada e litigano per gelosia: una finisce nel fosso

Spread the love



laprovinciapavese – -urly.it/3hp_d

Bereguardo, è successo in via Frutteto: per mettere in salvo la 56enne è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco – Litigio tra due donne per motivi sentimentali, venerdì pomeriggio, in via Frutteto. Una 56enne è finita dentro un fossato e, per tirarla fuori, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Questa è la prima ricostruzione di quello che è successo a Bereguardo. La ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo dal personale del 118.