Effetto crisi Ucraina: è ingorgo di navi russe e Nato a sud della Sicilia

ilsole24ore –

ilsole24ore – urly.it/3hqkx

Da almeno due settimane il tratto di mare a Sud della Sicilia è teatro di un affollamento eccezionale di navi e sottomarini russi provenienti anche da Atlantico e Pacifico che si stanno dirigendo in Mar Nero in coincidenza con l’aggravarsi della crisi ucraina.

A seguire, negli ultimi giorni, anche navi di Paesi Nato come le portaerei americana Truman, la francese Charles De Gaulle e l’italiana Cavour hanno partecipato a una esercitazione Nato (la Neptune strike) ormai conclusa. Sommergibili di Paesi Nato continuano tuttavia a pattugliare canale di Sicilia e Mediterraneo orientale.

Le autorità militari e di intelligence non manifestano, tuttavia, alcuna preoccupazione per l’ingorgo di navi militari vicino alle nostre coste. Lo stesso ministro della Difesa, Lorenzo Guerini si è detto certo che non vi siano rischi reali per la sicurezza nazionale. Dello stesso tenore anche le valutazioni del Copasir guidato da Adolfo Urso. «Semmai – osserva Urso – mi potrei preoccupare per le ultime manovre congiunte navali a largo dell’Oceano indiano tra navi russe, cinesi e iraniane: sarebbe, quello, un segnale di allarme sui rischi che potrebbe correre tutto l’Occidente».