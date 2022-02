Spread the love



ilgiornale.it – urly.it/3hqjn

Tragedia nel popolare quartiere del Trullo, a Roma, dove una donna di 85 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta in un terribile incendio all’interno della propria abitazione. A perdere la vita è Ida Verdenelli, conosciuta più comunemente come “zia Ida”. Per lei non c’è stato nulla da fare, malgrado i disperati sforzi dei soccorsi.