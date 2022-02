Vigili del fuoco al lavoro a Savigliano per salvare dei maiali caduti nel liquame

Spread the love



targatocn.it – urly.it/3hqjy

Vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano sono impegnati in un intervento all’interno di un’azienda agricola di Savigliano. La richiesta di soccorso è giunta da via Lagnasco.

I pompieri sono dovuti intervenire per il recupero di dieci maiali caduti in una griglia per il recupero dei liquami. I Vigili del fuoco, indossate le tute protettive, sono al lavoro per la messa al sicuro dei suini.