ilsole24ore.com – urly.it/3hqkg

(LaPresse) Almeno 9 i feriti in un incendio scoppiato in un hotel a Barcellona. Tre persone sono ricoverate in gravi condizioni. Un video girato con un cellulare mostra un ospite dell’albergo che si salva saltando dalla finestra al terzo piano su alcuni materassi.