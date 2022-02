Sasha, il cane pompiere va in pensione: grandi onori per l’ultimo giorno di servizio

Spread the love



ilmattino.it – urly.it/3hqkc

Grandi onori per il pensionamento di un vigile del fuoco particolare e amato da tutti.

Domani 14 febbraio, presso il comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, alle 9, è in programma la cerimonia di commiato ad un componente importante che lascia il servizio attivo per essere collocato a riposo, Sasha il cane pompiere del nucleo cinofilo.

Entrata a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ad ottobre del 2011, Sasha per circa 11 anni ha partecipato, insieme al suo conduttore Capo Squadra Guglielmo Landi, a diversi interventi per calamità avvenute in Italia Ha salvato tante persone intrappolate sotto le macerie o disperse in montagna. Domattina, alla presenza del comandante Mario Bellizzi e di tutto il personale, è stato organizzato uno schieramento di uomini e mezzi per salutare Sasha.