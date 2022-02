Spagna, 15enne uccide genitori e fratello: veglia i corpi per tre giorni. Arrestato

Spread the love



tg24.sky.iy – urly.it/3hr29

La tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una lite, quando, secondo la ricostruzione preliminare degli inquirenti, il 15enne avrebbe imbracciato il fucile e sparato ai genitori e al fratello di 10 anni. Il ragazzo è stato arrestato venerdì scorso in un quartiere di Elche (Alicante) dopo aver vegliato i tre corpi per tre giorni. A riportare la notizia El Pais, che nella ricostruzione degli omicidi racconta di una violenta discussione per il cattivo rendimento scolastico con la madre, che per punizione gli avrebbe negato l’accesso al wi-fi. Il 15enne sarà ora portato in un centro per minori.

Lo ha stabilito la giudice responsabile del caso, secondo l’agenzia di stampa Efe.