Viterbo, incidente sul lavoro. Braccio incastrato in un macchinario. Gravissimo operaio

corriereediviterbo.corr.it – urly.it/3hr2m

Incidente sul lavoro, ieri mattina, 14 febbraio, in una cava edile situata sulla Tuscanese, alle porte di Viterbo. Un operaio di 51 anni, L. M. le sue iniziali, è rimasto incastrato con il braccio all’interno del nastro trasportatore che stava manovrando. L’arto, staccato di netto all’altezza della spalla, è stato recuperato dai vigili del fuoco e posto sotto ghiaccio in un contenitore sterile, nella speranza che possa essere riattaccato e soprattutto tornare a funzionare. Il gravissimo incidente si è verificato poco dopo le 10. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco di Viterbo, è intervenuto anche l’elisoccorso. Saranno gli inquirenti a stabilire la dinamica dei fatti.

E’ successo tutto nell’arco di una manciata di minuti, un’operazione di routine si è trasformata in tragedia.