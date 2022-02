Zelenski: l’Ucraina non rinuncerà alla Nato. Kiev: colpito asilo durante i bombardamenti dei ribelli

Spread the love



rainews.it – urly.it/3htgn

In un intervista alla Bbc il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che l’adesione alla Nato è una “garanzia di sicurezza” per il Paese, escludendo qualsiasi compromesso. Quando gli è stato chiesto se Kiev sia pronta a rinunciare alla sua ambizione di unirsi all’Alleanza, il presidente ucraino ha risposto: “Non è questione di ambizione. Abbiamo perso 15.000 persone. Non è un’ambizione, è la nostra vita, riguarda il futuro delle persone. Se parliamo di Nato, Ue, dei territori temporaneamente occupati, stiamo parlando della nostra indipendenza. Questo è quello che vogliamo e faremo per il nostro futuro”.

Kiev: asilo colpito da bombardamenti dei ribelli filorussi

Intanto questa mattina sono scoppiati scontri fra separatisti filo russi e forze di Kiev lungo la linea di contatto, in diverse località nel Donbass. Entrambe le parti si sono accusate reciprocamente di aver dato inizio alle ostilità. Il comando militare ucraino ha accusato i separatisti di aver sparato proiettili che hanno colpito l’edificio di un asilo a Stanytsia Luhanska, ferendo due civili, e tagliando la corrente a metà della città. Kiev ha negato le affermazioni dei separatisti, secondo cui le forze ucraine li avrebbero attaccati per prime, e ha anzi affermato che sono stati i separatisti filorussi ad attaccare i soldati ucraini, che non hanno risposto al fuoco.