Blitz degli ecologisti in centro: bloccano il traffico e si calano dal ponte sul Po per denunciare l’emergenza clima – intervento gruppo sommozzatori Vigili del Fuoco

Spread the love



repubblica.it – urly.it/3hvwq

“Siamo un Po nella merda”. Lo striscione che due attivisti di Extinction Rebellion hanno srotolato dal Ponte di piazza Vittorio di Torino per denunciare l’emergenza climatica dopo essersi calati con delle corde. Nel frattempo in strada un gruppo di attivisti ha bloccato il traffico in corso Cairoli mandando in tilt la circolazione, sedendosi al centro e inalberando cartelli con su scritto le proprie paure “sono terrorizzato dalla sesta estinzione di massa e dalla crisi climatica”. Una protesta che si è conclusa attorno alle due: fino ad allora il ponte sulla Gran Madre e un tratto di corso Cairoli sono rimasti chiusi al traffico, dirottato in via Bava. I due attivisti acrobati sono stati recuperati dal gruppo sommozzatori dei vigili del fuoco.