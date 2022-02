Camion si ribalta sulla A1: autista ferito in modo grave, estratto dai vigili del fuoco

Spread the love



Martedì pomeriggio un autotreno che trasportava cemento si è ribaltato sull’Autostrada del sole, fra gli svincoli Valdarno e Incisa Reggello. L’autista del mezzo pesante, un uomo di 41 anni, rimasto ferito in modo grave, è stato estratto dai vigili del fuoco di Arezzo e trasportato all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso Pegaso in «codice rosso». Da una prima ricostruzione sembrerebbe che, dopo essersi ribaltato, il camion è finito sull’altra carreggiata. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’autovettura, condotta da una donna rimasta ferita in modo lieve. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale di Società Autostrade. L’incidente ha causato oltre dieci chilometri di coda.