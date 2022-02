Esplosione a Imola in un appartamento: un ferito

Spread the love



ilrestodelcarlino.it – urly.it/3hy8c

Imola, 25 febbraio 2022 – La forza dell’esplosione (video) trasforma i vetri della finestra in migliaia di proiettili. Botto pauroso oggi pomeriggio, intorno alle 15, dalle parti di porta Faenza. La deflagrazione – di questo dovrebbe trattarsi secondo i primi accertamenti -, all’interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina.

Ferito il proprietario di casa, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, allertati dai dipendenti del locale davanti, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri del commissariato di polizia imolese. Via Emilia chiusa in un attimo, e accertamenti sulla staticità della palazzina, che almeno fino a pochi minuti fa non sembrava compromessa. Sul posto anche i sanitari del 118 per prestare le prime cure al proprietario di casa, mentre i pompieri sono riusciti a portare in salvo anche diversi gatti che si trovavano all’interno della casa.