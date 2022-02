Rogeno: terzo piano di un’abitazione a fuoco. Pompieri sul posto

Spread the love



Lingue di fuoco hanno iniziato a divorare il tetto, interessando anche il terzo piano dello stabile che si affaccia in Via Vittorio Emanuele, non lontano dalla zona lago. Ingente il dispiegamento dei vigili del fuoco, portatisi sul posto con diversi mezzi da Lecco, Como e dal distaccamento di Erba, Valmadrera e di Cantù. I mezzi di soccorso stanno operando su più fronti, non senza difficoltà.

Le operazioni non sono rese per nulla semplici dalle forti raffiche di vento che stanno soffiando sul territorio dal pomeriggio, favorendo la rapida propagazione delle fiamme. I danni alle strutture appaiono già ingenti, con i residenti che hanno liberato l’immobile cercando rifugio all’esterno e attendendo la conclusione delle operazioni di spegnimento del rogo che al momento si preannunciano lunghe e complesse.