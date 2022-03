Come cambia la prevenzione incendi con le simulazioni

Spread the love



Pulito Cosimo – Ingegnere,già Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica presso il CNVVF

La Fire Safety Engineering (FSE) sta cambiando il sistema della prevenzione incendi – Sono stato sollecitato a queste riflessioni da alcune frasi postate su LinkedIn da un professionista che inneggiando alla FSE affermava che i Vigili del Fuoco non avrebbero più potuto dire la loro sui progetti di prevenzione incendi.

Ho trovato quelle poche righe sgradevoli sia perché continuo a sentirmi parte del CNVF in cui ho trascorso la maggior parte della mia vita e sia per l’inutile e scomposta contrapposizione ai Vigili del Fuoco ai quali la legge assegna il compito di controllori nel settore della prevenzione incendi e la cui presenza è spesso invocata proprio dai professionisti per rendere, le norme, cogente nei fatti.

Ma il post mi ha sollecitato anche a fare ulteriori riflessioni. Il professionista affermava implicitamente che la progettazione mediante la Fire Safety Engineering (FSE) sta cambiando il sistema della prevenzione incendi.

Non v’è dubbio che il progresso in corso nella tecnologia e nella sua progettazione ha subito nel corso di questi ultimi 15 anni una profonda accelerazione. Chi non ha sentito parlare almeno una volta di algoritmo? Si può affermare che una delle maggiori innovazioni concettuali della scienza contemporanea, che coinvolge in ugual misura tutte le discipline scientifiche, è la transizione dalla scienza classica, basata sul binomio teoria-esperimento, a una scienza basata sul trinomio teoria-esperimento-simulazione.

Questa innovazione in un primo momento si è innestata nel settore dell’energia nucleare per poi diffondersi in quello aerospaziale ed in numerosi campi non solo della tecnica ma anche della sociologia, dell’economia, della climatologia.