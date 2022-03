Guerra Russia-Ucraina, ministro esteri Cina: “Deploriamo lo scoppio del conflitto”

Spread the love



tg.sky.it – urly.it/3h-_c

Nelle ultime ore il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto al suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba, che la Cina “deplora lo scoppio del conflitto ed è estremente preoccupata per i danni ai civili”. Nel colloquio telefonico, Pechino ha dichiarato di sostenere “tutti gli sforzi internazionali costruttivi che portino a una soluzione politica” e ha ribadito “il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi”. Non è la prima volta che la Cina esprime una posizione del genere da quando è scoppiata la guerra, ma il suo atteggiamento si è distinto da quello di altri Stati che hanno deciso di condannare in modo diretto le scelte del presidente russo Vladimir Putin (LE ULTIME NOTIZIE – GLI ALLEATI DI PUTIN – IL RACCONTO DEGLI INVIATI DI SKYTG24). Da parte sua, l’Ucraina “aspetta con impazienza una mediazione della parte cinese per realizzare il cessate il fuoco”. Il ministro degli Esteri Kuleba ha affermato che “porre fine alla guerra è la massima priorità della parte ucraina” che è “aperta a negoziare una soluzione” con “positività e sincerità”.