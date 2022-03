Video – Soccorso un uomo ribaltato con il trattore

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Reparto volo dei Vigili del fuoco di Genova in azione stamattina a Orero, nella Val Fontanabuona, per soccorrere un uomo che si era ribaltato con mentre era alla guida del proprio trattore. Gli aerosoccorritori, dopo essere stati trasportati a terra con una manovra di calata con il verricello, hanno imbarellato l’uomo che, dopo essere stato riportato a brodo del mezzo aereo, è stato trasportato in ospedale.







