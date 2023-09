Venafro – a fuoco una bisarca: intervengono i Vigili del Fuoco

Spread the love

Venafro. Gran da fare per i Vigili del Fuoco di Isernia che di ritorno da un precedente intervento, mentre si dirigevano in caserma si sono imbattuti in una bisarca che stava andando in fiamme, sulla strada statale 85 venafrana. A causa del surriscaldamento dei freni, questa molto probabilmente la causa dell’incendio, il mezzo pesante stava per essere devastato dalo rogo se i pompieri non fossero intervenuti per tempo. Inutili, fino a quel momento, infatti, erano stati i tentativi dell’autista che con l’estintore in dotazione alla bisarca cercava inutilmente di domare le fiamme. Il repentino soccorso dei vigili del fuoco ha evitato il peggio ed anche che il fuoco si espandesse pericolosamente fra i cespugli vicini alla sede stradale.

casertasera