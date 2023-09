l’imprenditore scomparso da luglio: si scava alla ricerca del corpo

Spread the love

Sono ore di ansia e apprensione per i familiari di Salvatore Legari, l’imprenditore edile scomparso nel nulla mentre andava al lavoro a Modena, ormai oltre due mesi fa. Nelle scorse ore, infatti, gli inquirenti hanno ordinato degli scavi approfonditi alla ricerca del corpo, ipotizzando un suo assassinio. Le ricerche si stanno concentrando oggi nel giardino di una villa a Lesignana, nel Modenese, un edificio in cui l’uomo sarebbe stato poco prima della scomparsa.

Secondo quanto ricostruito, l’imprenditore 54enne, originario del Salento, il giorno della scomparsa, il 13 luglio scorso, era stato sul posto, pare per riscuotere un credito. L’uomo col quale doveva vedersi è stato ascoltato più volte ma finora non sarebbero emerse prove certe della presenza di Legari. Sulla sua scomparsa è stata aperta un’inchiesta per rapimento ma gli inquirenti ipotizzano che il 54enne non si sia mai allontanato dal posto.

