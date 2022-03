TRAPANI: Il Sottosegretario di Stato On. Carlo Sibilia, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Laura Lega ed il capo del Corpo nazionale VVF Guido Parisi in visita al Distaccamento VVF di Pantelleria.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI

TESTO: Nella giornata di ieri , 3 marzo 2022, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del fuoco, on. Carlo Sibilia, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Guido Parisi e il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, ing. Ennio Aquilino, sono stati a Pantelleria in visita istituzionale al distaccamento aeroportuale VVF dell’isola.

Ad accogliere la delegazione ministeriale oltre al Comandante provinciale ing. Michele Burgio, anche il Prefetto di Trapani Filippina Cucuzza e il Sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo.

Gli alti vertici del Corpo Nazionale durante l’incontro con i vigili del fuoco panteschi, che si è svolto presso la sede di servizio messa a disposizione dalla Marina Militare, all’interno dell’aeroporto, hanno preso visione dell’attuale situazione logistica e hanno assicurato l’impegno dell’amministrazione affinché siano realizzati in tempi certi i lavori di ristrutturazione del distaccamento VV. F.

Nel contempo è stato riferito che saranno portati alla firma gli accordi con la Marina Militare e con l’Aeronautica Militare per il miglioramento delle sedi provvisorie, in uso al personale vigilfuoco.

Il Capo del Corpo nazionale, nel suo intervento, ha invitato le Autorità e tutto il personale presenti ad un minuto di silenzio alla memoria del vigile del fuoco Giovanni Errera deceduto libero dal servizio in occasione della tromba d’aria che ha colpito l’isola di Pantelleria nel 2021.

Infine, il Comandante Burgio nel suo intervento di benvenuto ai vertici del Ministero dell’Interno ha ringraziato il personale di Pantelleria che da più di tre anni ha convissuto in una precaria situazione logistica, dimostrando alto senso del dovere e elevato spirito di sacrificio.

Al termine il Comandante Burgio ha fatto omaggio agli illustri ospiti del Crest del Comando.

Trapani lì 04 Marzo 2022