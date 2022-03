Expo 2030 a Roma, la corsa è partita: Gualtieri lancia Tor Vergata

Spread the love



a location c’è e stavolta è ufficiale. Tor Vergata è al centro del progetto per ospitare Expo 2030 a Roma. Il sindaco Gualtieri ha lanciato ieri la candidatura della Capitale dal padiglione Italia di Expo 2020 a Dubai, dove si è recato con il suo staff insieme al presidente del Comitato promotore Giampiero Massolo.

Rigenerazione urbana, impegno a “costruire nuove relazioni fra i popoli e i territori”, sostenibilità e innovazione sono i concetti chiave del progetto. “Le quattro ragioni per cui penso che Roma sia il posto più appropriato per tenere un Expo sono storia, verde, innovazione e inclusione” ha detto il sindaco. “Immaginiamo Expo non solo come una esposizione temporanea, ma come opportunità di rigenerazione urbana intelligente e sostenibile”.

E con questa idea, è “una grande area a Tor Vergata, accanto al campus” dell’università, quella scelta per ospitare l’esposizione universale capitolina. Si vociferava da mesi e già lo aveva in parte anticipato il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini.