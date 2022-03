Spread the love



COMANDO VIGILI EL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco Volontari di Romano di Lombardia intervengono per i incidente stradale a Romano in via Balilla intorno alle 8:40. Un automobilista perde il controllo della sua vettura finendo fuori strada ribaltandosi su di un lato. I Vigili del Fuoco hanno estratto dall’auto due persone e le hanno affidate alle cure mediche. Effettuata la messa in sicurezza del mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.