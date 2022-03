Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

9/3/22 ore 11:30 Marchirolo (Va), via Asilo. Per cause da accertarsi un’area boschiva di circa 4000 metri quadri è interessata da un incendio. Sul posto stanno operando due squadre di vigili del fuoco dalla sede di Varese con quattro automezzi. Congiuntamente i volontari AIB e un elicottero del servizio antincendio regionale. L’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica