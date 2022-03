Video – Briosco, grosso incendio in una carrozzeria. Vigili del fuoco in azione

Spread the love

mbnews.it – https://www.mbnews.it/2022/03/briosco-grosso-incendio-in-una-carrozzeria-vigil-del-fuoco-in-azione/

Briosco. Vigili del fuoco in azione questa mattina a Briosco. Poco prima delle 12.40 è divampato un incendio in una carrozzeria in via 11 Febbraio. Sul posto sono state inviate le Autopompe dai distaccamenti di Seregno e Desio, l’autoscala dalla sede centrale, le autobotti dai Distaccamenti di Bovisio e Lazzate.