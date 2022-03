Foggia: vigili del fuoco salvano un cane abbandonato in un pozzo

Spread the love

L’unione fa la forza, e in questo caso gli operatori Enpa si sono uniti in soccorso dei vigili del fuoco per portare in salvo un cagnolino. Un recupero complicato, quello avvenuto nella giornata di venerdì 11 marzo, di un cane trovato in un pozzo nella provincia di Foggia, precisamente a Torremaggiore. Non si di preciso da quanto tempo fosse li, ma è certo che non aveva ancora smesso di lottare per la sua sopravvivenza quando sono arrivati i soccorsi.