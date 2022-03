Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Madone intervengono per un incidente stradale, un’auto ribaltata fuori strada a Chignolo d’isola in via Gaetano Donizzetti intorno alle 20:00. Un uomo ha perso il controllo della sua vettura fuori strada. Sul posto Carabinieri, Croce Rossa Zingonia e l’Automedica di Capriate.