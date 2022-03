Spread the love

ilcaudino.it – urly.it/3kh3x

Frontale fra auto: un morto e tre feriti gravi tra cui un bambino. Un morto e tre persone ferite, tra le quali un bambino, è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in via Ardeatina a Roma.

I fatti si sono verificati poco prima delle ore 19 di ieri, domenica 13 marzo. Tutti e tre gravi, i feriti hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati trasportati in ospedale con l’ambulanza in codice rosso. Mentre per la persona deceduta non c’è stato purtroppo nulla da fare.