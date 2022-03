Spread the love

studiocagaldi.it –

Innovazioni di particolare interesse sociale – Per tale tipo di innovazioni la normativa stabilisce che debbano essere decise con la maggioranza semplice, ovvero la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dell’edificio.

Sono considerate di particolare interesse sociale le innovazioni volte a migliorare la sicurezza, come l’installazione di parapetti anticaduta o pavimenti antiscivolo, e la salubrità degli impianti e degli edifici, come le opere di bonifica di materiali tossici presenti nel condominio; l’eliminazione delle barriere architettoniche (se l’assemblea non delibera su tale innovazioni, il disabile può provvedere a proprie spese), gli interventi per il contenimento del consumo energetico, la realizzazione di parcheggi nonché l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva o per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informatico.

L’iniziativa può essere presa anche da un singolo condomino, che dovrà chiedere all’amministratore, il quale dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta, la convocazione dell’assemblea.

Innovazioni che rendono inservibili le parti comuni – Per questo tipo di innovazioni è necessario il voto unanime dei condomini, essendo modifiche che rendono alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento di uno o più partecipanti alla comunione.

Fonte: Spese condominiali e innovazionihttps://www.studiocataldi.it/articoli/44082-spese-condominiali-e-innovazioni.asp#ixzz7NXCO8uts

(www.StudioCataldi.it)