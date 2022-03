Catania, chi sono gli arrestati di oggi nell’operazione Mezzaluna

Spread the love

newsicilia,it – https://newsicilia.it/catania/cronaca/catania-chi-sono-gli-arrestati-di-oggi-nelloperazione-mezzaluna/763677

CATANIA – Dalle prime ore di oggi, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania a carico di 34 soggetti, 30 dei quali tradotti in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.