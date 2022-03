CASERTA – E’ successo di nuovo – camion distrugge il sistema di protezione del ponte di Ercole

Spread the love

casertafocus.net –

10:16:15 CASERTA. E’ successo di nuovo: come una maledizione, o, forse, come in un copione di una commedia demenziale, il solito camion è passato sotto al ponte di Ercole distruggendo il sistema di sicurezza.

L’allarme è scattato poco dopo le otto di questa mattina, quando il conducente del mezzo, incurante delle segnalazioni, è passato sotto l’arco di protezione trascinandoselo letteralmente con se.

Immediato l’intervento di vigili urbani e vigili del fuoco impegnati nei lavori di messa in sicurezza del ponte.

Manco a dirlo, la circolazione è paralizzata…