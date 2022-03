Papa Francesco consacrerà Ucraina e Russia al Cuore Immacolato di Maria

Spread the love

it.aleteia.com – urly.it/3kva9

Venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza che presiederà alle ore 17:00 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina.

Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima da Sua Eminenza il Cardinale Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, come inviato del Santo Padre.

Leggi anche:La consacrazione della Russia è avvenuta, ma “tardi”. La profezia di Suor Lucia

La guerre e le richieste al Papa

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, sono arrivate in Vaticano diverse sollecitazioni al Papa perché consacri la Russia e l’Ucraina al Sacro Cuore Immacolato di Maria, così come aveva chiesto la Madonna durante le apparizioni a Fatima. La richiesta della consacrazione è giunta anche dai vescovi dell’Ucraina (Il Messaggero, 10 marzo).

Il messaggio della Madonna di Fatima

Nell’apparizione del 13 luglio 1917 la Madonna di Fatima parlò ai pastorelli a cui era apparsa, e si espresse in questi termini sulla consacrazione della Russia: