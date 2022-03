Branco di minorenni pesta la guardia giurata che cercava di fermarli dopo che avevano rubato

Spread the love

larena.it – urly.it/3m0qd

Aggredito e ferito. Colpito a calci e pugni da otto minorenni, pizzicati «come al solito» a fare spesa senza pagare al supermercato Pam di via dei Mutilati.

Ora, rientrato in servizio, Daniele di Stefano, 47 anni, marito e padre di due ragazzi di 14 e 18 anni, guardia giurata in forza alla Csa Security, racconta il «fattaccio» senza rabbia ma con «la forte preoccupazione per questi giovani i quali, in mancanza di un segnale forte, rischiano seriamente di finire su una strada di delinquenza senza ritorno».

La dinamica dei fatti segue un copione «ben collaudato». «Già diverse volte alcuni del gruppo erano stati sorpresi a sottrarre merce. Un paio magari effettuavano piccoli acquisti, coprendo poi gli altri che si davano alla fuga», racconta la guardia giurata. Bibite energetiche, cioccolata, birra e bottiglie di vodka: bottini da ladruncoli in erba, conquistati con un gioco di squadra che, talvolta, viaggia sul filo giuridico della rapina impropria. «Sabato intorno alle 20,30 li avevo individuati e bloccati in modo tale da non lasciare loro via di uscita. Ed è scattata l’aggressione, mi sono venuti addosso colpendomi duramente». Ad evitare il peggio sono stati due giovani di passaggio («Non so chi siano ma li ringrazio di cuore») e i Carabinieri. In via Salvo D’Acquisto sono già depositate le denunce: quella d’ufficio e l’altra da parte dell’aggredito.