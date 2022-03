Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervenute in piena notte per l’#incendio del tetto di un palazzo di quattro piani, tre squadre di Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per le operazioni di messa in sicurezza dell’area a Tarvisio. Evacuate e portate al sicuro cinque famiglie – #Udine #20marzo