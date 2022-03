Spread the love

COMANDO VIGILI DL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco di Dalmine e una partenza della centrale di Bergamo intervengono per un incidente, un ultraleggero a motore è caduto in un campo limitrofo all’aeroclub di Valbrembo. Nessun ferito. I vvf hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.