Video – Casa distrutta dalle fiamme – soccorsi proprietario e un Vigile del Fuoco

A3 NEWS Treviso 19/03/2022 – TREVISO – Pauroso incendio devasta un’abitazione a Sant’Antonino di Treviso. Il proprietario intossicato è stato soccorso. In ospedale anche un vigile del fuoco colto da un malore . || Le fiamme alte sono divampate intorno alle 3 e 30 in via Visentin a Sant’Antonino. In pochi minuti il piano terra della casa è stato divorato dal rogo. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco. sul posto anche un ‘ambulanza del Suem 118 ed i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso.

Il fumo ha invaso l’abitazione rendendo l’aria irrespirabile. Il proprietario un trevigiano di 40 anni è uscito, gridando ai suoi vicini di casa di scappare. Il fuoco infatti stava già attaccato l’abitazione attigua.Sono stati attimi di paura, la signora è uscita di corsa dalla sua casa casa assieme alla figlia. Le fiamme hanno raggiunto l’ingresso e solo grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco, non hanno distrutto anche la sua abitazione.

Le cause sono ancora in corso di accertamento ma sembra possa essere partito da una stufetta. Il proprietario rimasto intossicato è stato preso in cura dai sanitari. Portato in ospedale anche un vigile del fuoco colto da un malore a causa del grande calore. L'abitazione del 40 enne è stata dichiarata inagibile dai pompieri. I danni ingenti alla casa sono ancora da quantificare. (Servizio di Daniela Sitzia)