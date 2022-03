Morte sul lavoro: Michele travolto e ucciso da un carico di metallo in una fabbrica di Torino – Il 32enne era originario di Torre del Greco

Spread the love

Secondo una prima ricostruzione, Michele stava spostando un carico di 40 quintali, quando manovrandolo da terra con un telecomando si sarebbe sganciato travolgendo la vittima in pieno. L’immediato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino, purtroppo, si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Piossasco e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To3. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per fare luce sul drammatico caso avvenuto l’altro pomeriggio e sulle eventuali responsabilità legate al decesso di Michele.