Ultraleggero si schianta in un vigneto: morto il passeggero, gravissimo il pilota

Spread the love

nordest24.it – urly.it/3mh7-

Alle 16:30, di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti a tra Barbarano Vicentino e Villaga in provincia di Vicenza nei pressi di Via Poigo per la caduta di un ultraleggero in una vigna: morto un 63enne le cui generalità non sono ancora state rese note, ferito in maniera grave il pilota 60enne residente a Longare ricoverato al San Bortolo. Il piccolo velivolo in fase di atterraggio avrebbe toccato delle chiome di alcuni alberi per poi perdere quota e precipitare all’interno della vigna. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l’ultraleggero ed estratto il passeggero.