CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Reparto volo con e nucleo sommozzatori della regione Lazio in azione, addestramento per due dei reparti speciali dei Vigili del fuoco: simulate operazioni di ricerca e soccorso per una persona dispersa in acqua, effettuate manovre e recupero con il verricello dopo l’avvistamento da parte degli elisoccorritori.

all.: