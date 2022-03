Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco di Lodi sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Mulazzano per spegnere un incendio che ha coinvolto la canna fumaria e una parte del tetto in legno di un edificio. La squadra intervenuta ha messo in sicurezza la copertura isolando le parti bruciate da quelle ancora integre.