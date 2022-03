Spread the love

https://www.sempionenews.it/territorio/una-borsa-di-studio-in-memoria-del-vigile-del-fuoco-cosimo-raimondi/

Legnano – Erano in molti lunedì sera 28 marzo, al Maniero della Contrada San Magno, a ricordare il Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco, Cosimo Raimondi, con la destinazione di una Borsa di Studio a lui dedicata.

Schierata la sua squadra; la squadra che Cosimo Raimondi amava come la sua seconda famiglia.

Cosimo Raimondi, classe 1960, guidava i pompieri di Legnano dal 2015 ed è scomparso nel 2018, dopo una lunga malattia, ma il suo ricordo e il “metodo Raimondi”, come hanno voluto sottolineare i suoi compagni di viaggio in una lettera letta in questa serata così pregna di emozione, vive tutt’ora nella Caserma di via Leopardi.