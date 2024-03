Paura nel centro storico, crolla di schianto un’intera palazzina

Spread the love

Prima il boato, poi lo schianto dei detriti in strada. Paura ieri sera a Palermo, in uno vicolo del centro storico della città. Una palazzina è crollata improvvisamente nella zona di via Macello nei pressi di Corso dei Mille.

Si tratta di uno stabile fortunatamente da tempo disabitato. Il crollo non ha causato vittime anche se molti danni e parecchi disagi oltre allo spavento degli abitanti e perfino di chi si è trovato a passare.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo, non senza difficoltà, in sicurezza la zona. I detriti della costruzione sono finiti in strada e hanno creato problemi al traffico. Le squadre di soccorso con gli operai del Comune hanno lavorato a lungo per ripulire la sede stradale. E’ stato necessario chiudere la carreggiata al traffico per consentire le operazioni in sicurezza sia per gli operatori che per i passanti.

Gli edifici sono costituiti da due elevazione fuori terra in muratura portante, in condizioni di abbandono e in uno stato di dissesto strutturale generalizzato.

https://www.blogsicilia.it/palermo/paura-centro-storico-vicolo-macello-crolla-schianto-intera-palazzina/996972/