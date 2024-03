Incendio in una casa a Chioggia: morti padre, madre e figlio. Trovati senza vita in camera da letto

Spread the love

Un tragico incendio ha devastato una famiglia a Sottomarina di Chioggia, causando la perdita di tre vite. Gianni Boscolo Scarmanati, 64 anni, sua moglie Luisella Veronese, 59, e il figlio Davide, 27, sono stati trovati senza vita nelle loro camere da letto. La famiglia era conosciuta e rispettata nella comunità per il loro impegno nel gestire lo stabilimento balneare Bagni Smeraldo a Isola Verde di Chioggia. L’incendio è divampato poco dopo mezzanotte di sabato scorso, con le fiamme che hanno rapidamente avvolto l’intera abitazione su tre piani. Due giovani di passaggio hanno notato il fuoco e hanno chiamato i pompieri, ma purtroppo non sono riusciti a salvare le vittime intrappolate. I tentativi di spegnere le fiamme sono stati vani, e la situazione è diventata estremamente pericolosa per gli operatori di soccorso.

Sette automezzi dei pompieri con 18 operatori hanno lottato contro le fiamme fino all’alba, ma purtroppo hanno trovato le vittime solo quando il fuoco è stato domato. Le cause dell’incendio devono ancora essere determinate, e i carabinieri hanno avviato un’indagine su incarico della procura, mentre l’abitazione è stata posta sotto sequestro. La tragedia ha sconvolto profondamente la comunità locale, che ha già vissuto simili eventi in passato, come nel caso delle esalazioni che hanno causato la morte di cinque persone a Ca’ Bianca, pochi giorni prima del Natale del 2020.

