Modena, schianto sulla A1 nella notte: coinvolto un Flixbus, muore un 19enne

Un bilancio pesante quello registrato nel Modenese in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un pullman della compagnia Flixbus avvenuto la notte scorsa sull’autostrada A1 tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174, in direzione sud. Per il forte impatto è morto un giovane di 19 anni di origini congolesi, mentre sono rimaste ferite altre sei persone. Due sembrerebbe versino in condizioni di media gravità. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Bologna sud insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco.