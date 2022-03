Nozioni antincendio – Gli operatori del 118 a lezione dai Vigili del Fuoco

Spread the love

https://www.tvqui.it/nozioni-anti-incendio-gli-operatori-del-118-a-lezione-dai-vigili-del-fuoco/

Hanno imparato praticamente ad estinguere un incendio, ma anche a valutare i possibili rischi presenti sulla scena di un incidente e a conoscere maggiormente le attrezzature base di soccorso. Nell’hangar dei Vigili del Fuoco in viale Autodromo gli operatori del 118 hanno indossato i caschetti di protezione dei pompieri per affrontare una giornata di formazione rivolta in particolare alle nozioni antiincendio. Uno scambio formativo basato su esercitazioni pratiche ma anche su lezioni frontali nato dalla necessità di affinare in maniera congiunta le procedure di intervento