Video – Cane in pericolo in un fiume: intervengono i vigili del fuoco 

Spread the love

amoreaquattrozamp.it – urly.it/3mr1q

Una scena drammatica si è svolta in diretta televisiva qualche giorno fa a Los Angeles. Il tutto ha avuto inizio quando i vigili del fuoco sono accorsi vicino ad un fiume in piena per salvare due persone dalle acque in rapido movimento pericolosamente ingrossato dagli acquazzoni. La loro implacabile dedizione è stata ripagata quasi due ore dopo, quando la terza vittima, un grosso cane di razza, è stato preso al lazo e messo in sicurezza.

All.: