Berlino si prepara al braccio di ferro con Mosca. Attivato il piano di emergenza per far fronte a eventuali carenze di gas

Il governo tedesco ha attivato l’allerta preventiva del piano di emergenza sul gas in Germania. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia e del Clima Robert Habeck a Berlino, in una conferenza stampa al ministero, spiegando che a causa della guerra in Ucraina, la Germania si prepara a un peggioramento dell’approvvigionamento del gas, attualmente comunque garantito. Il piano di emergenza è strutturato in tre fasi, la prima, quella attuale prevede un attento monitoraggio di riserve e consumi di gas. Secondo il ministero, l’approvvigionamento complessivo di tutti i consumatori è attualmente ancora garantito. “Tuttavia, d’ora in poi ogni consumatore di gas – dalle imprese ai privati ​​- dovrà anche ridurre il più possibile i propri consumi“. La terza fase prevede che lo Stato assuma temporaneamente direttamente controllo e gestione di tutti i possibili fornitori di energia del paese. Dopo l’annuncio di Berlino, che in sostanza segnala una maggiore possibilità di stallo con Mosca, il prezzo del gas è salito del 5% a 113 euro per megawatt/ora. Circa il 40% del consumo tedesco di gas p garantito da forniture russe che arrivano in Germania principalmente attraverso i gasdotti Nord Stream 1 che ha una capacità di 55 miliardi di metri cubi l’anno e Yamal che corre attraverso Bielorussia e Polona.