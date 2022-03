Notte di bombe a Kiev e Chenihiv nonostante i negoziati. Ucraina: “Ingannevole il ritiro dei russi”

Spread the love

https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/30/news/negoziati_russia_ingannevole-9066529/

Ancora raid russi su Kiev e Chernihiv, nonostante l’annuncio di Mosca di voler “ridurre significativamente” in quelle aree le attività militari. L’intelligence ucraina indaga sulle deportazioni forzate di civili in Russia. Sul fronte diplomatico, non migliorano i rapporti tra Mosca e Washington, e il dipartimento di Stato americano invita i suoi cittadini a lasciare ‘immediatamente’ il Paese, si richia l’arresto. Con Pechino, invece, Mosca ha concordato un maggiore coordinamento delle rispettive politiche estere per dirigersi, inssieme, “verso un ordine mondiale multipolare, giusto e democratico”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov arrivando a Tunxi per l’incontro con il suo omologo Wang Yi. Ma Pechino insiste sul processo di pacificazione russo-ucraino ed è pronta ad avere “un ruolo costruttivo”, assicurando che la cooperazione con Mosca “non ha limiti”. Concordati per oggi 3 corridoi umanitari, anche da Mariupol. Kiev chiede una missione speciale Onu per la smilitarizzazione della zona di alienazione di Chernobyl.